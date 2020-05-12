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Zonguldak Valisi Bektaş: İlk defa vefat ve vaka yaşanmadı

'ta koronavirüsle mücadelede ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. Vali Erdoğan Bektaş, ". Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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VALİ DUYURDU! ZONGULDAK'TA DÜN İLK KEZ...

'nin yeni tip Virüsle mücadelesinde giriş çıkış yasağı bulunan maden kenti 'ta ilk kez dün vaka ve vefat yaşanmadı. İlk kez 30 büyükşehir ile birlikte giriş çıkışa kapatılan Zonguldak sınırlarında halen tedbirler sürdürülüyor. Başkan 'ın son açıklamasının ardından 23 büyükşehrin 9'unun daha giriş çıkışlarındaki kısıtlama kaldırılırken, 14 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlaması sürdürülüyor.

BİR İLK YAŞANDI

Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından ilk kez günü vaka ve vefat yaşanmadığını açıkladı. Bektaş, ". Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık, çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah" ifadelerine yer verdi.

SIFIR RAKAMINA ULAŞILDI

11 Mayıs günü 270 virüs testinin yapıldığı Zonguldak'ta 35 kişi iyileşti. Sıfır vaka ve sıfır vefat sayısına ulaşıldı.

TOPLAM TEST SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

tarafından yetkilendirilen Sağlık Uygulama ve 'nin de dahil olduğu laboratuvarlarda bugüne kadar toplam 9 bin 43 test yapıldı. İl geneli toplam 11 Mayıs itibariyle 750 olarak açıklandı. Korona virüsle mücadelede 59 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişinin yoğun bakım tedavisi sürüyor. Toplam 3 hasta entübe edilirken, toplam 470 kişi ise tedavi görüp iyileşti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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