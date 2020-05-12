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Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Yurt dışında 507 Türk vatandaşı coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi:  Çavuşoğlu, nedeniyle yurt dışında vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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YURT DIŞINDA KORONADAN ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Çavuşoğlu; Kovid-19 nedeniyle yurt dışında vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

79 ÜLKENİN YARDIM TALEBİ…

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında yardımlarına da değindi. Çavuşoğlu; 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık" ifadelerini kullandı.

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