Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Yurt dışında 507 Türk vatandaşı coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.
79 ÜLKENİN YARDIM TALEBİ…
Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında koronavirüs yardımlarına da değindi. Çavuşoğlu; 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık" ifadelerini kullandı.
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