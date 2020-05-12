Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Yurt dışında 507 Türk vatandaşı coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Kovid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400'den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi.

79 ÜLKENİN YARDIM TALEBİ…

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında koronavirüs yardımlarına da değindi. Çavuşoğlu; 79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık" ifadelerini kullandı.