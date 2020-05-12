12 Mayıs 2020, Salı
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Son dakika: Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

Son dakika haberi... 'in Musabeyli ilçesinin Fericek köyü Tatgemriği mezrası, tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçları tarafından karşılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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O BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Musabeyli Hıfzıssıhha Kurulu, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir kişinin tespit edilerek tedavisine başlanması üzerine toplandı. Toplantı sonunda kurul tarafından hasta kişinin yaşadığı Tatgemriği mezrasının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından güvenlik güçleri, mezra yollarını barikatla giriş ve çıkışlara kapattı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçlarının tarafından karşılanacağı belirtildi.

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