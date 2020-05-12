Son dakika: Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
Son dakika haberi... Kilis'in Musabeyli ilçesinin Fericek köyü Tatgemriği mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Musabeyli Hıfzıssıhha Kurulu, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir kişinin koronavirüs tespit edilerek tedavisine başlanması üzerine toplandı. Toplantı sonunda kurul tarafından hasta kişinin yaşadığı Tatgemriği mezrasının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından güvenlik güçleri, mezra yollarını barikatla giriş ve çıkışlara kapattı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.
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