Son dakika: Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

Musabeyli Hıfzıssıhha Kurulu, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir kişinin koronavirüs tespit edilerek tedavisine başlanması üzerine toplandı. Toplantı sonunda kurul tarafından hasta kişinin yaşadığı Tatgemriği mezrasının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından güvenlik güçleri, mezra yollarını barikatla giriş ve çıkışlara kapattı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.