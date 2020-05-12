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Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı! Saldırgan o anları böyle kayıt altına aldı

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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ÜNLÜLERİN AKIN ETTİĞİ GÜZEL MERKEZİNE KURŞUN YAĞDI!

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. 30 yaşındaki Fatih S., ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı 'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı! Saldırgan o anları böyle kayıt altına aldı ÜNLÜLERİN AKIN ETTİĞİ GÜZEL MERKEZİNE KURŞUN YAĞDI! SALDIRGAN O ANLARI BÖYLE KAYIT ALTINA ALDI

Saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı.

Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti.

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