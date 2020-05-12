Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı eksilere düştü!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü. Sıcaklık gece Ağrı'da sıfır, Erzurum'da 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5 ve Tunceli'de 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Kars ve Erzurum'da 18, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.