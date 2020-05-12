12 Mayıs 2020, Salı
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Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı eksilere düştü!

12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle ve 'da ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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DOĞU'DA HAVA SICAKLIĞI EKSİYE DÜŞTÜ!

'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle ve 'da ölçüldü.

12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü. Sıcaklık gece 'da sıfır, 'da 1, 'da 2, 'da 5 ve 'de 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 19, Kars ve Erzurum'da 18, Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.

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