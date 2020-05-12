12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı! Saldırgan o anları böyle kayıt altına aldı

Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı! Saldırgan o anları böyle kayıt altına aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
12.05.2020
Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezini kurşunlayanan saldırganın bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip eski sevgilisinine gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana gelmişti. 30 yaşındaki Fatih S., ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Fatih S. 'nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel'e yolladığı ortaya çıktı.

Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel 'in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti.

Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Ünlülerin akın ettiği güzel merkezine kurşun yağdı!
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Rehavet tehlikesi! Bu afişler asıldı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
Sağlık Bakanı uyarmıştı! İstanbul'da yine ürküten görüntü
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
İnanılmaz görüntüler! Erken tahliye için maske kokladılar
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Mide bulandıran iğrenç görüntüler ortaya çıktı
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Prof. Dr. Selami Selvi'den koronavirüs uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda... | Video
Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam
Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam
Kartal sahilinde pes dedirten görüntüler!
Kartal sahilinde "pes" dedirten görüntüler!
Berberde ilginç virüs önlemi
Berberde ilginç virüs önlemi
Korkunç kaza kamerada! Metrelerce savrulup...
Korkunç kaza kamerada! Metrelerce savrulup...
İnanılmaz görüntüler! Otoparklar doldu taştı
İnanılmaz görüntüler! Otoparklar doldu taştı
Daha Fazla Video Göster