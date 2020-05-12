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Ünlü sanatçı Tarık Altıner gözaltına alındı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkenin ünlü sanatçısı , sevgilisi 'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tarık Altıner de, sevgilisinin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI!

'deki ünlü sanatçı sevgilisi 'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İddiaya göre çift arasındaki tartışma büyüyünce Altıner, Çağman'ı darp etti.

Tartışma sırasında Çağman'ın ise Altıner'in sol kulağına tokat attığı ifade edilirken Altıner'in sol kulak zarının patladığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Altıner, ifadesinde asıl kendisinin sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

İfadenin ardından Çağman da gözaltına alındı.Bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan çiftin mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca ikilinin yurtdışına çıkışlarını yasakladı ve 50'şer bin lira kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

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