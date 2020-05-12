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Uzman isim pandemi döneminde çocukları ve gençleri uyardı: Hareketsizlik büyük tehlike

salgını sürecinde evden dışarı çıkamayan 20 yaş altı gençleri ve çocukları bekleyen en büyük tehlikenin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Dr. . Üyesi , “Çocukların, televizyon, bilgisayar, internet, ders çalışmak için hareketsiz geçirdikleri süre normalde 6 saatti şimdi uzaktan eğitim ile bu süre en az 12 saat oldu” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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ÇOCUKLARA VE GENÇLERE UYARI: EN BÜYÜK TEHLİKE...

'de 12-14 yaş aralığı erkek çocukların yüzde 41.4'ünün, kızlarda ise yüzde 69.9'unun hiç egzersiz ve spor yapmadığına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. . , "15-18 yaş aralığı erkek gençlerde de oran yüzde 44.6, kızlarda ise yüzde 72.5'e yükseliyor. Bu gençlerin bir süre daha evde kalacaklarını düşünürsek, egzersiz yapılmadığında, beyin yeterli oksijeni alamıyor ve kapasitesinin verimi düşüyor. Alınan bilgi yavaş işleniyor, bu durumda geç algılama, geç fark etme, çabucak unutma gibi yansımalarıyla fark ediliyor" diye konuştu.

"EGZERSİZ KESİNLİKLE YAPILMALI"

Azalmış enerji tüketiminin, çocuklarda ve gençlerde obezitenin gelişimini çok hızlı artıracağına değinen Saçaklı şunları söyledi:

"Egzersiz imkânları evde de olsa kesinlikle yapılmalı. Bu şekilde egzersiz ile yeni sinir hücreleri oluşturan faktörler uyarılmalı. Oluşan bu yeni hücreler eski beyin hücrelerinin birbirleriyle olan ilişkisini kuvvetlendirsin"

EGZERSİZ NE KADAR VE NASIL YAPILMALI?

Haftada en az 3, en çok 5 sıklıkla; 30 ile 60 dakika arasında egzersiz planlanması gerektiğini belirten Saçaklı, "Nefes nefese kalmadan aktivite yapılmalı. Bacak ve kol kaslarının aktif olduğu egzersizler tercih edilmeli. Gövde esnekliği ön plana çıkarılmalı. , vücutlarını kontrol etmeyi öğrenmeliler" şeklinde konuştu.

"İYİ VE KALİTELİ UYUYACAKLAR"

Egzersiz yapıldığında psikolojik olarak rahatlanacağını belirten Saçaklı, "Ders yorgunlukları azalacak, stresleri azalacak, stresin neden olduğu tüm olumsuzlar ortadan kalkacak, verimli ders çalışmaları sağlanacak, iyi ve kaliteli uyuyacaklar, iştahları azalacak" dedi.

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