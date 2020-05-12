Uzman isim pandemi döneminde çocukları ve gençleri uyardı: Hareketsizlik büyük tehlike
Koronavirüs salgını sürecinde evden dışarı çıkamayan 20 yaş altı gençleri ve çocukları bekleyen en büyük tehlikenin hareketsizlik olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Çocukların, televizyon, bilgisayar, internet, ders çalışmak için hareketsiz geçirdikleri süre normalde 6 saatti şimdi uzaktan eğitim ile bu süre en az 12 saat oldu” dedi.
Türkiye'de 12-14 yaş aralığı erkek çocukların yüzde 41.4'ünün, kızlarda ise yüzde 69.9'unun hiç egzersiz ve spor yapmadığına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Haluk Saçaklı, "15-18 yaş aralığı erkek gençlerde de oran yüzde 44.6, kızlarda ise yüzde 72.5'e yükseliyor. Bu gençlerin bir süre daha evde kalacaklarını düşünürsek, egzersiz yapılmadığında, beyin yeterli oksijeni alamıyor ve kapasitesinin verimi düşüyor. Alınan bilgi yavaş işleniyor, bu durumda geç algılama, geç fark etme, çabucak unutma gibi yansımalarıyla fark ediliyor" diye konuştu.
"EGZERSİZ KESİNLİKLE YAPILMALI"
Azalmış enerji tüketiminin, çocuklarda ve gençlerde obezitenin gelişimini çok hızlı artıracağına değinen Saçaklı şunları söyledi:
"Egzersiz imkânları evde de olsa kesinlikle yapılmalı. Bu şekilde egzersiz ile yeni sinir hücreleri oluşturan faktörler uyarılmalı. Oluşan bu yeni hücreler eski beyin hücrelerinin birbirleriyle olan ilişkisini kuvvetlendirsin"
EGZERSİZ NE KADAR VE NASIL YAPILMALI?
Haftada en az 3, en çok 5 sıklıkla; 30 ile 60 dakika arasında egzersiz planlanması gerektiğini belirten Saçaklı, "Nefes nefese kalmadan aktivite yapılmalı. Bacak ve kol kaslarının aktif olduğu egzersizler tercih edilmeli. Gövde esnekliği ön plana çıkarılmalı. Çocuklar ve gençler, vücutlarını kontrol etmeyi öğrenmeliler" şeklinde konuştu.
"İYİ VE KALİTELİ UYUYACAKLAR"
Egzersiz yapıldığında psikolojik olarak rahatlanacağını belirten Saçaklı, "Ders yorgunlukları azalacak, stresleri azalacak, stresin neden olduğu tüm olumsuzlar ortadan kalkacak, verimli ders çalışmaları sağlanacak, iyi ve kaliteli uyuyacaklar, iştahları azalacak" dedi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kartal sahilde pes dedirten görüntü!
- Korona uyarısı: Tıbbi bitkilerin hatalı kullanımı durumunda...
- Corona virüsle mücadelenin gönüllü kahramanları
- Ünlü sanatçı gözaltına alındı!
- Büyük risk! Ölüm solumayın
- BİM'de bu hafta neler var?
- Korkunç kaza kamerada! Metrelerce savrulup...
- Kilis'te bir sokak karantinaya alındı
- İngilizler Türkiye'den yeni maske talep etti
- "Hastayla temas ediyormuş gibi düşüneceksiniz"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...
- THY son dakika açıklaması: İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? 2000/2 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
- Son dakika: 500 TL bayram harçlığı yardımı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınacak mı?
- Türkiye koronavirüs haritası! İllere göre vaka sayısı tablosu açıklandı mı? 11 Mayıs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
- Son dakika: Restoran ve oteller ne zaman açılacak? Kafeler ve kahvehaneler Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?
- AVM'ler bugün açık mı? AVM çalışma saatleri nasıl? 11 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hangi AVM açık?