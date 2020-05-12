Üniversiteli genç kıza takside cinsel saldırı! Şantaja boyun eğmedi şikayetçi oldu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi E.A. eğlence sonrası yurda gitmek için bindiği takside hayatının şokunu yaşadı. Alkolün etkisindeki genç kız, taksicinin cinsel saldırısına uğradı ve neler yaşadığını ertesi sabah fark etti. Taksici ‘elimde görüntülerin var’ diyerek genç kızı tehdit edip tekrar buluşmak istedi. Savcılığa giden E.A.’nın şikâyeti ardından şüpheli hakkında dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki E.A.'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci, şüphelinin ise ticari taksi şoförü olduğu, müştekinin geçtiğimiz aylarda arkadaşlarıyla eğlenmek üzere Beşiktaş'ta bulunan eğlence mekânına gittiği kaydedildi. Bir süre sonra E.A.'nın eğlence mekânının dışına çıktığı, alkolün etkisinde olduğu ve etrafında yaşananların idrakinde olamadığı ifade edildi.
YURTTAN PARAYI ALDI
E.A.'nın o sırada orada olan şüphelinin sevk ve idaresinde bulunan ticari taksiye bindiği, şüphelinin müştekiyi kaldığı öğrenci yurduna bırakmak üzere hareket ettiği, bu sırada alkolün etkisinde olan müştekinin araca kustuğu anlatıldı. Şüphelinin müştekiyi öğrenci yurduna bıraktığı ve güvenlik görevlilerinden müştekinin araca verdiği zararın giderimi ve yol ücretini talep ederek ayrıldığı kaydedildi.
SABAH MESAJ ATIP ŞANTAJ YAPTI
İddianamede E.A.'nın ifadesine yer verildi. E.A. olay gecesi yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattı. Müşteki ifadesinde, olay günü arkadaşlarıyla eğlence mekanına gittiğini, eğlence mekanında alkol aldığını, daha sonra bir ara eğlence mekanının dışına çıktığını ve daha sonrasını alkolün etkisiyle hatırlamadığını, olay sonrası kendine geldiğinde kalmış olduğu yurtta kendisine ait odada olduğunu fark ettiğini kaydetti. Cinsel tacize uğradığını anladığını, daha sonra gün içerisinde şüphelinin kullanımında olan telefonla kendisini aradığını, şüphelinin kendisine taksici olduğunu, dün gece aracına kustuğunu, şüphelinin kendisine 'Ne içtin, hatırlıyor musun olanları' diye sorduğunu belirtti. Müştekinin şüpheliye hatırlamadığını söylediğinde şüphelinin kendisine 'Nasıl hatırlamazsın, sen istedin birlikte olduk. Elimde fotoğraf ve görüntülerin var' dediğini kaydetti.
Ardından şüphelinin kendisine 'Sen istedin, ben böyle bir insan değilim, bir kere daha görüşelim, elimde görüntülerin var' şeklinde tehdit içerikli mesajlar attığını ileri sürdü. Şüphelinin kendisiyle buluşmak istediğini, ancak kabul etmeyerek şüpheliyi engellediğini beyan etti.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Şüpheli Erdal D. ise savunmasında, müştekinin olay günü aracına bindiğini, parasını daha sonra vereceğini söyleyerek numarasını verdiği, kendisini kaldığı yurda bıraktığını, mesaj atma maksadının arkadaşlık kurmak istemesi olduğunu iddia etti.
İddianamede, şüphelinin olay günü alkolün etkisinde bulunan kendi taksisine bindirdiği, takside bulundukları sırada şüphelinin müştekiye ait özel görüntülerini kayda aldığı, şüphelinin yine aracında bulunduğu süre zarfında müştekiye basit cinsel saldırıda bulunduğu ve daha sonra kayda aldığı özel
görüntülerini kullanarak E.A.'nın kendisiyle buluşmasını ve isteği doğrultusunda arkadaşlık kurmasını isteyerek şantajda bulunduğu kaydedildi.
AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK
Şüpheli Erdal D. hakkında 'Şantaj', 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından ceza talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (SABAH)
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