12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Roma Dönemi'nden kaldı! 2 bin yıldır akan ölüler çeşmesinden su içiyorlar

Roma Dönemi'nden kaldı! 2 bin yıldır akan ölüler çeşmesinden su içiyorlar

'da 2 bin yıllık Roma Dönemi'nden kalan çeşme hala akmaya devam ediyor. İlçe halkı sularını 2 bin yıllık çeşmeden içiyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
ABONE OL
ROMA DÖNEMİ'NDEN KALDI! YILDIR AKAN ÖLÜLER ÇEŞMESİ

Keles ilçesinde tarihi çeşme 2 bin yıldır suyu kesilmeden akmaya devam ediyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA