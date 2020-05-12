Roma Dönemi'nden kaldı! 2 bin yıldır akan ölüler çeşmesinden su içiyorlar
Bursa'da 2 bin yıllık Roma Dönemi'nden kalan çeşme hala akmaya devam ediyor. İlçe halkı sularını 2 bin yıllık çeşmeden içiyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri Roma döneminde ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.
Keles ilçesinde tarihi çeşme 2 bin yıldır suyu kesilmeden akmaya devam ediyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri Roma döneminde ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.
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