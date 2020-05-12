Roma Dönemi'nden kaldı! 2 bin yıldır akan ölüler çeşmesinden su içiyorlar

Keles ilçesinde tarihi çeşme 2 bin yıldır suyu kesilmeden akmaya devam ediyor. Çeşmenin kenarında bulunan taşlardaki yazılar uzmanlar tarafından okundu. Taşlardan biri Roma döneminde ölen 70 yaşındaki bir kadına ait. Diğer taşın ise genç yaşta vefat eden bir erkek çocuğuna ait öğrenildi.