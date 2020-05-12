12 Mayıs 2020, Salı
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Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal canlı yayında açıkladı

haberi... üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında son vaka sayılarını değerlendirip önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Ünal, merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı ve "2. basamaktayız sıfıra doğru gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam" dedi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2020
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TÜM ZAMANLARDA ALINAN EN DÜŞÜK RAKAM

üyesi Prof. Dr. , A Haber canlı yayınında son vaka sayılarını değerlendirip önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayıları ne anlama geliyor? Bayramda kısıtlama olacak mı? Ünal, merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı ve "2. basamaktayız sıfıra doğru gidiyoruz" ifadelerini kullanarak "Tüm zamanlarda alınan en düşük rakam" dedi.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

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