12 Mayıs 2020, Salı
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Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

'nın Gürsu ilçesinde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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8 APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle ilçenin Adaköy Mahallesi Kıymet Sokağı'nda bulunan 8 apartmanda bugünden itibaren 14 günlük uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu binalarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınıp uygulamaya geçildiği ifade edildi.

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