Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nda su seviyesi maksimum düzeye ulaştı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü ve Akçay Barajı'nın su seviyesinin maksimum seviyeye gelmesi dolayısıyla yaz aylarında su sıkıntısı çekilmeyeceğini bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Akçay Barajı'nda su seviyesinin 63 metreye ulaştığını aktararak, "65 metre olan maksimum noktaya sadece 2 metre kaldı. Çok şükür şehrimizin aldığı son yağışlar da baraj seviyemizin yükselmesini sağladı. Kovid-19 salgını gerek şehrimizde gerek ülkemizde gerekse dünyada su tüketimini ciddi bir şekilde artırdı. Suya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu bir döneme giriyoruz. İnşallah şehrimizde kaliteli içme suyu kesintisiz bir şekilde musluklardan akmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Yüce, Sakarya'da suyun kalbi olan Sapanca Gölü'nün de maksimum seviyeye ulaştığına değinerek, şu bilgileri verdi:
"Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin taşıdığı su, son günlerde yaşanan yağışlarla artış gösterdi. Böylelikle gölümüzün seviyesi maksimum kot seviyesi olan 32.20 kotuna ulaşmış oldu. Bereketli yağışların ardından yaz aylarında Sakarya'da çok şükür su sıkıntısı yaşamayacağız. Doğa bizim için gerekeni yaptı ve biz de üzerimize düşeni yaparak doğanın bize sunduğu suyu en temiz, en berrak ve en kaliteli haliyle siz değerli Sakaryalılara ulaştırmaya devam edeceğiz."
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