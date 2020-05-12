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Osmaniye’de lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı

’de 9 yaşındaki kızı 'ın tedavisi için üzerinden isteyen inşaat işçisi , kendisini olarak tanıtan C.A. isimli şahıs tarafından bin lira .

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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3 çocuk babası , olan kızı 'ın durumu ağırlaşınca, tedavi için üzerinden istedi.

Osmaniye’de lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı OSMANİYE’DE LENF KANSERİ KIZI İÇİN YARDIM İSTEYEN BABA, DOLANDIRILDI

BİN LİRA PARA İSTEDİ

Yalman ile irtibata geçen ve kendisini olarak tanıtan C.A., "Ankara Mevki Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanıyım. Çocuğunuzun tedavisini üstleneceğim. Size buradan ambulans göndereceğim sadece bin lira yollamanız gerekiyor" diyerek, hesap numarası verdi. Parayı verilen hesaba gönderen baba, aradan geçen 2 güne rağmen ambulans gelmeyince dolandırıldığını anladı. Hemen polise başvurdu.

"DESTEK İSTERKEN, DOLANDIRILDIK"

Dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını isteyen Ahmet Yalman, "İnşaat işçisiyim. 3-5 kuruşla 3 çocuğumun karnını doyurabiliyordum. Virüs salgını nedeniyle işsiz kaldım. Tedavi masraflarına paramız yetmediği için destek isterken, dolandırıldık. Çocuğumun durumu iyi değil. Bu vicdansızın yakanlanmasını istiyorum" dedi. Polis dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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