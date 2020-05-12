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Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

’de, yeni tip salgını nedeniyle kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlarda takmak zorunlu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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O İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

'de, kararınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada:

MASKE ZORUNLULUĞU

"Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı.

AÇIK VE KAPALI TÜM ALANLAR…

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazar yerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı" denildi.

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