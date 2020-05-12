Balıkesir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Balıkesir’de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu oldu.
Balıkesir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada:
MASKE ZORUNLULUĞU
"Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu maskesiz sokağa çıkmayı tamamen yasakladı. Daha önce açık ve kapalı belirli alanlarda maske zorunluluğu getiren kurul yasak kapsamını tüm kente yaydı.
AÇIK VE KAPALI TÜM ALANLAR…
Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki kararlarında pazar yerleri, marketler, toplu çalışma alanları ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirmişti. Bugünkü kararda ise cadde, sokaklar, parklar, alış veriş merkezleri gibi tüm açık ve kapalı alanlar yasak kapsamına alındı" denildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Seyir halinde araç temizliği
- İstanbul polisinden vatandaşlara uyarı!
- 8 apartman karantinaya alındı
- O bölge karantinaya alındı
- Tedbirler gevşetilmişti! Korkulan oldu
- Su seviyesi maksimum düzeye
- Vali duyurdu! Zonguldak'ta dün ilk kez...
- O ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
- Vicdansız! Bunu Elif Naz'a nasıl yaptın?
- Olacak şey değil! Taziye evine gitti...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler