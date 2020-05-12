Okul yöneticisi, indirim talep eden ailelerin çocuklarının kaydını sildi
Özel bir anaokul, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçti. Ancak süreç içerisinde okul yönetimi ile veliler arasında bazı hizmetleri alamadıkları gerekçesiyle gerginlik yaşandı. Okul yönetimi, bir miktar indirim talep eden ailelerin talebine karşılık kalan ayların tüm parasını iade etti ve öğrencilerin kaydını silip velileri e-okul sisteminden attı.
Salgın nedeniyle hem kamuda hem özel sektör okullarında okuyan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Özel eğitim sektörünün önemli bir markasına bağlı bir anaokulunda bir hafta önce ilginç bir olayın yaşandığı öğrenildi.
Grubun, Erenköy'de bulunan anaokuluna kayıtlı 4 yaş grubundaki 11 öğrencinin velisi ortak bir karar aldı. Veliler, öğrenci başına 40-50 bin TL ödedikleri okul yönetimine yazılı bir talep iletti. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimde istenen verimin sağlanamadığını düşünen veliler, ödedikleri ücretin belirli bir miktarının iadesini, kullanılmayan kırtasiye malzemesinin de iadesini istedi.
TÜM PARALAR GERİ VERİLDİ
11 veli adına 28 Nisan günü gönderilen e-posta mesajı sonrası aileler bekleyişe geçti. Veliler okul yönetiminden herhangi bir yanıt alamadı. İlk şoku ise, banka hesaplarına yatırılan para tutarlarını görünce şaşırdı. Okul, velilerin her birinin hesabında 12-13 bin TL para iade etti. Bu tutar, eğitimin kalan aylarının parasıydı. Hatta bir velinin hesabına 12 bin 784 TL'nin yanı sıra, gelecek yıl için ödediği 58 bin 320 TL daha yatırıldı.
Veliler, hesaplarındaki parayı görür görmez hemen telefona sarıldı ve okul muhasebesini aradı, ancak yanıt alamadı. Şaşkınlık içinde olan aileler ilk şoku atlamadan ikinci bir şok daha yaşadı. Okul idaresi, öğrencilere ait eşyaların tamamını birer koliye koyarak ailelerin adresine gönderdi.
E-OKUL SİSTEMİDEN ATILDILAR
Aileler esas şoku, online eğitim imkânı veren "Eğitim Yönetim Sistemi"ne girmeye çalıştıklarında yaşandı. Veliler, öğrencilerinin uzaktan eğitime katılması için e-okul sistemine girmeye çalışsa da başaramadı. Başlangıçta, teknik bir hata olduğunu düşünen veliler gerçeği kısa süre içinde öğrendi. Okul yönetimi, kendilerinden indirim talebinde bulunan ve kullanılmayan kırtasiye malzemelerinin de iadesini isteyen 11 velinin tamamını sistemden attı. Ortada kalan 11 veli, okul idarecilerine telefonlar veya mail yolu ile ulaşmaya çalıştıysa da sonuç alamadılar.
'DİREKT BANA GELSEYDİNİZ'
Hürriyet'in haberine göre; okul müdiresi, kendisine ulaşan bir veliye "Talebinizi doğrudan bana iletmek yerine okul sahibine de ilettiğiniz için sonuç bu oldu. Yapacağım bir şey yok" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Yıl ortasında ortada kalan ailelerden bir kısmı, çocuklarını başka okullara kaydederken bir kısmının ise henüz okul bulamadığı öğrenildi.
CEZAİ YAPTIRIMI DA OLUR
Aileler hiçbir bilgi verilmeden kayıtlarının silinmesine tepki göstererek dava açma yoluna gideceklerini söyledi. Av. Hikmet Güngör ise taraflar arasında var olan sözleşmenin bu şekilde tek taraflı feshinin hukuki olmadığına işaret ederek "Öğrenciler, disiplin kurulu kararı olmadan okuldan atılamaz.
Eğitim kurumu tarafından yapılan, her şeyden önce Anayasa'da güvence altına alınan eğitim hakkının açıkça ihlaldir. Kurum istediği gibi, sırf veliler bazı taleplerde bulundular diye sözleşmeyi feshedip öğrencinin eğitim ve öğretim hakkını engelleyemez. Yapılan işlem, cezai yaptırımın yanı sıra tazminat da gerektiren bir işlem" diye konuştu.
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