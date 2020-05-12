12 Mayıs 2020, Salı
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Rize’de endişe yaratan kalabalık! Valilik uyarı afişleri astı

'de vaka sayılarının azalması ile ve sokaklar dolup taşmaya devam ediyor. , kentte havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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REHAVET TEHLİKESİ! BU AFİŞLER ASILDI

'de vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.

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