Rize’de endişe yaratan kalabalık! Valilik uyarı afişleri astı
Rize'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklar dolup taşmaya devam ediyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, "Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık" dedi.
Rize'de koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.
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