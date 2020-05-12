Rize’de endişe yaratan kalabalık! Valilik uyarı afişleri astı

Rize'de koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.