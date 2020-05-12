İstanbul’da hırsızlar çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basınca yakalandılar
Hırsızlar, Avcılar ilçesinde Cihangir Mahallesi Portakal Sokak'ta park halindeki bir otomobili çalmak isterken yanlışlıkla kornaya bastı. Ev sahibinin bağırması üzerine kaçmaya çalışan 5 şüpheli kısa sürede yakalandı. Toplam 105 ayrı suçtan kayıtları bulunan, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen 20 yaşından küçük şüphelilere 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan 3 bin 150'şer TL ceza kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Adnan Kuru'ya ait otomobilinin sağ ön yolcu kapısını zorlayarak açan 5 şüpheli, araca binmek isterken birinin eli kornaya değdi. Korna sesini duyan Adnan Kuru, pencereye çıkarak 'Hırsız var' diye bağırırken 5 şüpheli kısa mesafe uzaklaştıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.
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