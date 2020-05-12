İstanbul’da hırsızlar çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basınca yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, Adnan Kuru'ya ait otomobilinin sağ ön yolcu kapısını zorlayarak açan 5 şüpheli, araca binmek isterken birinin eli kornaya değdi. Korna sesini duyan Adnan Kuru, pencereye çıkarak 'Hırsız var' diye bağırırken 5 şüpheli kısa mesafe uzaklaştıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.