Nissan CEO’su Carlos Ghosn kaçışında 2 milyon ayrıntısı! Belge sunamadı
Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un Tokyo'dan ev hapsinden kaçışını organize eden kargo firması yöneticisi Okan Kösemen’in hesabında, 1 milyon 839 bin TL’lik kaynağı belirsiz nakit para akışı belirlendi. Kösemen, ifadesinde bu paranın gerçekleştirdiği uçuşlardan kazandığı primler olduğunu öne sürdü. Ancak bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını ifade etti.
Japonya'da hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Tokyo'da tutulduğu ev hapsi sırasında Lübnan'a firar eden Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Ghosn'un kaçmasında başrol oynayan Okan Kösemen isimli kargo yöneticisinin, hesabındaki kaynağı belirsiz yüklü miktardaki paraları 'prim' olduğunu iddia etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan 7 şüphelinin de banka hesapları üzerinde yapılan bilirkişi incelemesine ait sonuçlar dikkat çekti.
7 AY GERİYE DÖNÜK İNCELENDİ
Kargo yöneticisi Okan Kösemen'in Euro hesabında 16 Ekim- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında 66 bin 900 Dolar nakit para girişi tespit edildi. Bu iki hesabın o günkü kur oranlarına karşılığı ise 1 Milyon 839 Bin TL oldu.
İSPATLAYAMADI
Kösemen'e sorgusunda bu hesap hareketlerinin kaynağı soruldu. Kösemen ifadesinde paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu ancak bu primleri çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini öne sürdü. Kösemen, bu paraların aracı olan firmalar tarafından kendisine verildiğini, fakat bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını beyan etti.
O UÇAKLAR GERİ VERİLDİ
Soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle el konulan Osaka- İstanbul seferini yapan TC-TSR ve İstanbul Beyrut seferini yapan TC-RZA kuyruk numaralı iki uçağa el konulmuştu. Savcılık, bu iki uçağın üçüncü kişilere ait olması nedeniyle, muhafazasına gerek kalmadığı ve müsadereye tabii olunmayacağına hükmederek sicillerindeki şerhin kaldırılarak iadesine karar verdi. (Nazif Karaman/Sabah)
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