Kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde Vezir Poyrazoğlu (36), Anneler Günü'nde kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi rolüne büründü. Hem kendisi hem de eşi, anneleriyle görüşmediği için Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen Poyrazoğlu, böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini söyledi. Poyrazoğlu'nun sosyal medyada sürprizini anlattığı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi çekti.
Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü'nde eşine ilginç bir sürpriz yaptı. İlçede yaşayan annesiyle görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için eşinin annesi rolü yapmaya karar verdi.
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