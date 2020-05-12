Kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi oldu

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü'nde eşine ilginç bir sürpriz yaptı. İlçede yaşayan annesiyle görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için eşinin annesi rolü yapmaya karar verdi.