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Kocaeli’de demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı

Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu Muallimköy Sapağı mevkisinde bulunan Otoyolu Gebze Kavşağı viyadüğünde demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Sürücü, TIR’ın lastiklerini indirilip, geri geri giderek TIR'ı viyadüğün altından çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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DEMİR PANEL YÜKLÜ TIR VİYADÜĞÜN ALTINDA SIKIŞTI

Dilovası'ndan 'a demir panel taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 06 BGZ 885 plakalı TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekipleri yolda önlem aldı.

LASTİKLERİ İNDİRDİ

Bu sırada lastikleri indirilerek yüksekliği düşürülen TIR sürücüsü, trafiğe kapanan yolda geri gelerek viyadük altından çıktı.

YOLA DEVAM EDECEK

Emniyet şeridine çekilen TIR'ın, Dilovası'ndaki fabrikadan gelecek olan ekibin demir panellerin yüksek kısımlarını sökmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

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