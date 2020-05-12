Kocaeli’de demir panel yüklü TIR viyadüğün altında sıkıştı
Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu Muallimköy Sapağı mevkisinde bulunan TEM Otoyolu Gebze Kavşağı viyadüğünde demir panel taşıyan bir TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Sürücü, TIR’ın lastiklerini indirilip, geri geri giderek TIR'ı viyadüğün altından çıkardı.
Dilovası'ndan İstanbul'a demir panel taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 06 BGZ 885 plakalı TIR, viyadüğün altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekipleri yolda önlem aldı.
LASTİKLERİ İNDİRDİ
Bu sırada lastikleri indirilerek yüksekliği düşürülen TIR sürücüsü, trafiğe kapanan yolda geri gelerek viyadük altından çıktı.
YOLA DEVAM EDECEK
Emniyet şeridine çekilen TIR'ın, Dilovası'ndaki fabrikadan gelecek olan ekibin demir panellerin yüksek kısımlarını sökmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.
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