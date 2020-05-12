Sakarya’da taziye evine giden kadın birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadın birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı. Olaydan sonra ekiplerin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına korona virüs teşhisi konuldu.
TAZİYE EVİNE GİTTİ
Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Korona virüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı açıklandı
- Gülistan Doku'ya ne oldu? 129 gündür...
- AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
- Başında ağladı! Bu acıya yürek dayanmaz
- 8 apartman karantinaya alındı
- Vali duyurdu! Zonguldak'ta dün ilk kez...
- O bölge karantinaya alındı
- Turistik kent Amasra'ya corona virüs giremedi
- Dünyanın konuştuğu firarda şok ayrıntı!
- Çay üreticilerinin yüzü gülüyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Son dakika | 3. faz pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama! 1000 TL yardım parası ne zaman ödenecek?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?
- Son dakika: 9 il daha muaf tutuldu! Seyahat yasağı olan iller hangileri? Hangi illere giriş-çıkış yasak?
- Hemşireler Günü kutlama mesajları: En güzel 12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili resimli sözler
- 12 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda bakım ürünleri dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler var?
- A101 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: Xioami Redmi 8, Honor 7s cep telefonu dikkat çekiyor! Güncel liste...