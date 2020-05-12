Sakarya’da taziye evine giden kadın birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına korona virüs teşhisi konuldu.

TAZİYE EVİNE GİTTİ

Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Korona virüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.