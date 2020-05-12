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Sakarya’da taziye evine giden kadın birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı

’nın ilçesinde evine giden bir kadın birçok kişiye bulaştırdı. Olaydan sonra ekiplerin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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OLACAK ŞEY DEĞİL! TAZİYE EVİNE GİTTİ...

Edinilen bilgilere göre, ilçesi Vakıf Mahallesinde ismi açıklanmayan bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan testler sonucunda pozitif çıkan kadına virüs teşhisi konuldu.

TAZİYE EVİNE GİTTİ

Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Korona virüs teşhisi konan kadının evine gittiği belirlendi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kadının birçok kişiye korona virüs bulaştırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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