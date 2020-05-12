Antalya’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp sokakta oyun oynayan gençlere tepki

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10'dan fazla genç, halk arasında 'uzun eşek' diye bilinen oyunu oynadı.

TEPKİ ÇEKTİ

Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

EMNİYET PEŞLERİNDE

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.