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Antalya’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp sokakta oyun oynayan gençlere tepki

ilçesinde dün gece saatlerinde maske ve kurallarını göz ardı eden bir grup , '' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, tepki çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

'nın ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10'dan fazla , halk arasında '' diye bilinen oyunu oynadı.

Antalya’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp sokakta oyun oynayan gençlere tepki ANTALYA’DA KORONAVİRÜS TEHDİDİNİ HİÇE SAYIP SOKAKTA OYUN OYNAYAN GENÇLERE TEPKİ

TEPKİ ÇEKTİ

Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

EMNİYET PEŞLERİNDE

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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