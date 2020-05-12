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Çanakkale’de, kaza yapan minibüsten uyuşturucu çıktı

Bayramiç ilçesinde, yapan minibüste 320 gram ve 3 bin 555 lira para bulundu, yaralı sürücü tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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KAZA YAPAN MİNİBÜSTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bayramiç ilçesinde, İ.T. idaresindeki 48 LD 682 plakalı minibüs, nedeni belli olmayan bir şekilde yaptı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayı yapan İ.T.'nin imal ve ticaretinden denetimli serbestliği olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Minibüste narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan incelemede 320 gram olduğu değerlendirilen madde ve 3 bin 555 TL ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan İ.T., Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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