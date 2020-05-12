Çanakkale’de, kaza yapan minibüsten uyuşturucu çıktı
Bayramiç ilçesinde, kaza yapan minibüste 320 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 555 lira para bulundu, yaralı sürücü tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bayramiç ilçesinde, İ.T. idaresindeki 48 LD 682 plakalı minibüs, nedeni belli olmayan bir şekilde kaza yaptı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayı yapan İ.T.'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretinden denetimli serbestliği olduğunu tespit etti.
UYUŞTURUCU ÇIKTI
Minibüste narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan incelemede 320 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 3 bin 555 TL ele geçirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ağır yaralanan İ.T., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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