Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı! O beldede önlemler artırıldı

Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dükkan sahibi berber A.T.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Burdur Valiliği tarafından beldenin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Dün saat 19.00 itibarıyla beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı. Özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri, beldede filyasyon çalışması yaptı. Ekipler, A.T.'nin temaslı olduğu kişilerden 'Covid-19' testi için örnekler aldı. Karaaliler Belediyesi ekipleri tarafından da bölgede dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Beldedeki 80'den fazla kişiye 'Covid-19' testi yapıldığı belirtildi.