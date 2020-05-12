Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı! O beldede önlemler artırıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde, berberin 'Covid-19' testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı. Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" dedi.
Bucak'a bağlı Kocaaliler beldesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dükkan sahibi berber A.T.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Burdur Valiliği tarafından beldenin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Dün saat 19.00 itibarıyla beldenin giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı. Özel kıyafetler giyen sağlık ekipleri, beldede filyasyon çalışması yaptı. Ekipler, A.T.'nin temaslı olduğu kişilerden 'Covid-19' testi için örnekler aldı. Karaaliler Belediyesi ekipleri tarafından da bölgede dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Beldedeki 80'den fazla kişiye 'Covid-19' testi yapıldığı belirtildi.
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