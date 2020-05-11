Sancaktepe’deki sağlık çalışanlarına jest
Sancaktepe’de inşaat çalışma süreci devam eden Sahra Hastanesi’nin bahçesine belediye tarafından 400 adet fidan dikildi. Hastane bahçesine dikilen her fidana Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının ismi verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşaatına başlanan Sancaktepe'deki Sahra Hastanesi'nin çalışmaları devam ediyor. Nisan ayında başlayan hastane çalışmalarının Mayıs ayında bitirilerek hizmete girmesi planlanıyor.
Sağlık çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Sahra Hastanemizin bahçesine sağlık çalışanlarının adına birer fidan diktik. Onlar şuan incecik birer fidanlar ama çok yakında büyüyecekler ve uzun zamandır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarımız çocuklarıyla birlikte ağaçların gölgesinden dinlenecekler. Nisan ayında başlanmış olunmasına rağmen Mayıs ayının sonunda hizmete açılacak şekilde devam ediyor. 1008 yataklı bir hastane. Çok iyi ve kaliteli hizmet verecek şekilde dizayn ediliyor. Sancaktepe'ye de bu hastanenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu çok amaçlı bir hastane. Sadece kriz dönemlerinde kullanılacak bir hastane değil. Ülkemize de çok hizmet verecek bir hastane oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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