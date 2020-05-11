Adana’da, kadın Anneler Günü’nü kutlamayan kocasını vurdu

Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp eşine doğrulttu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLK EVLİLİKLERDEN ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.