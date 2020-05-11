11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Adana’da, kadın Anneler Günü’nü kutlamayan kocasını vurdu

'da saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 28 yaşında Gizem A., isimli kadının 49 yaşındaki eşi Cengiz A.'yı ’nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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ANNELER GÜNÜ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ!

Gizem A., eşi Cengiz A. ile 'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp eşine doğrulttu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLK EVLİLİKLERDEN ÇOCUKLARI VAR

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

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