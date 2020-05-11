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Gaziantep’te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Gaziantap'in Şehitkamil ilçesine bağlı ve 6 bin nüfuslu , tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 14 günlük süresince mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının tarafından karşılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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KARAR VERİLDİ! 6 BİN KİŞİYE KARANTİNA

Şehitkamil'in 6 bin nüfusu olan 'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişiye, olabileceği şüphesiyle 'Covid-19' testi yapıldı.

KARANTİNA KARARI ALINDI

Sonucun pozitif çıkması üzerine hasta ve ailesindeki 4 kişi, hastanede tedaviye alındı. Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Sam Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi.

İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Kurul kararının ardından polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede, anonslar yapılarak, dışarı çıkılmaması istendi. 14 günlük süresince mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının tarafından karşılanacak.

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