Sakarya’da muhtardan cinayet itirafı: Odun tartışmasında vurdum

Olay, geçen cuma günü Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih Tekraş tartıştığı Turgay Baş'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Kaçan Tekraş, bugün polise teslim oldu.

SEÇİMDEN SONRA HUSUMET BAŞLADI

İfadesinde, yerel seçimlerde aday olmaması için Turgay Baş ile çevresinin kendisine telkinde bulunduğunu öne süren Tekraş, buna rağmen seçime girdiğini, kazanınca da husumetin başladığını ileri sürdü.

ODUN TARTIŞMASI

Muhtar Salih Tekraş, seçimlerin ardından 2 aile arasında yaşanan her olayın tartışmaya dönüştüğünü, olay günü de orman köylülerine verilen odun nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Tekraş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.