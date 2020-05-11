11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hamile köpeği tekmelemişti! 1894 lira para cezası kesildi

Hamile köpeği tekmelemişti! 1894 lira para cezası kesildi

’ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
HAMİLE KÖPEĞİ TEKMELEMİŞTİ! FLAŞ GELİŞME...

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta bir kişinin sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Yönetimi Kurulu Üyesi Ayşe Akbaş, yaptığı açıklamada, Saraykent ilçesinde kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atarak şiddet uyguladığını belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasıyla hayvanseverlerden büyük tepki aldığını anlatan Akbaş, H.D.K'ye Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası verildiğini aktardı.

Dehşete düşüren görüntü! Hamile köpeği tekmeledi! DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! HAMİLE KÖPEĞİ TEKMELEDİ!
Dehşete düşüren görüntü! Hamile köpeği tekmeledi! DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! HAMİLE KÖPEĞİ TEKMELEDİ!

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA