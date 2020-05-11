Hamile köpeği tekmelemişti! 1894 lira para cezası kesildi
Yozgat’ta kaldırımda duran köpeğe yoldan geçtiği sırada tekme atan adamın görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta bir kişinin sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.
Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Yönetimi Kurulu Üyesi Ayşe Akbaş, yaptığı açıklamada, Saraykent ilçesinde kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atarak şiddet uyguladığını belirtti.
Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasıyla hayvanseverlerden büyük tepki aldığını anlatan Akbaş, H.D.K'ye Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası verildiğini aktardı.
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