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Balıkesir'de 2 günlük yasak sürecinde sürücülere ceza yağdı

'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bin 860 araç denetlenirken, 24 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 200 bin 386 TL ceza kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Bin 860 aracın denetlendiği uygulamada; 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari uygulandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 387 vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

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