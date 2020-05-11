Balıkesir'de 2 günlük yasak sürecinde sürücülere ceza yağdı
Balıkesir'de 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bin 860 araç denetlenirken, 24 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 200 bin 386 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı 9-10 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı trafik denetimi yaptı. Bin 860 aracın denetlendiği uygulamada; 24 araç trafikten men edildi, 398 araç sürücüsüne de 200 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ayrıca 2 gün boyunca il genelinde sokağa çıkma yasağına uymayan 387 vatandaşa da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 392 ile 3 bin 182 TL arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.
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