İstanbul Havalimanı'nın CEO'su Kadri Samsunlu konuştu!

Türkiye dahil koronavirüs salgınını kontrol altına alabilen birçok ülke nihayet normalleşme aşamasının ilk adımlarını atıyor. Yavaş yavaş evlerinden çıkıp, işlerine giden insanlar da seyahat planları, hatta tatil planları yapmaya başladı bile. Bu yüzden gözler havacılık sektörüne çevrilmiş durumda. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, Türkiye'nin sağlık sisteminde olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli avantajlarının bulunduğuna dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'na ilişkin geçmişte gündeme getirilen 'büyük' eleştirilerinin özellikle korona döneminde çok önemli bir avantaj olarak öne çıktığını söyleyen Samsunlu, "Korona sonrasında havacılıkta sağlıkla ilgili tüm kurallar yeniden yazılacak. İşte tam bu noktada İstanbul Havalimanı olarak büyüklüğümüz ve yeni teknolojimiz ile korona döneminde yeni sağlık standartlarına uyum sağlamada dünyanın en hızlı ve en iddialı havalimanıyız" dedi.

Samsunlu ile sektördeki gelişmeleri, İstanbul Havalimanı'nda aldıkları önlemleri ve seyahatin yeni normallerini konuştuk.

Havacılıkta 2020'nin bir zarar yılı olarak üzeri çizildi mi?

Bunu şu anda kimse tam olarak bilmiyor. Bu bir finansal kriz değil, bu bir sağlık krizi ve insanlık her zaman olduğu gibi buna da bir çözüm bulacaktır mutlaka. Sağlık boyutunda bir çözüm bulunduğunda da ertelenen seyahat talebiyle birlikte sektörün hızla toparlanmasını bekliyoruz. Ama 2020 yazının yavaş geçeceğini düşünüyorum. Havacılık normalleşme sürecinin kilit alanlarından biri. Havacılıkta 11 Eylül terör saldırısından sonra güvenlik standartları acayip değiştirilmişti. Bugüne kadar havacılık sektörüne yönelik bağlayıcı sağlık standartları yoktu. Bundan sonra sektöre sağlık standartları da getirilecek. Havalimanları da bunları uygulamakla yükümlü olacak. Korona sağlık sektörünün '11 Eylül'ü oldu. Biz İstanbul Havalimanı olarak getirilecek yeni sağlık standartlarının uygulanmasında şu anda dünyada en avantajlı havalimanıyız.







Ne tür yeni standartlar gelecek?

Sosyal mesafe, temas, hijyen, yolcu takibi gibi tüm konularda seyahat prosedürleri kökünden değişecek. Şimdilik sektörün yeni normallerine ilişkin uluslararası anlamda yeni sağlık standartları tam netleşmiş değil. Çünkü salgın her ülkede farklı aşamalarda seyrediyor. İlk etapta uluslararası bir birlik sağlanmasa bile ülkeler ikili anlaşmalarla bir süre karşılıklı uçuşlarını devam ettireceklerdir. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) da başlangıç senaryosunda 19 noktaya 75 uçuş yapmayı planlıyor.

Korona sonrası dönemin en avantajlı havalimanıyız dediniz. Bunu biraz açar mısınız, hangi konuda ne tür avantajlarınız var?

Koronayla ilgili her türlü senaryoya çözüm üretebileceğimiz bir terminal burası. Örneğin sosyal mesafe konusunda dünyanın en iddialı havalimanıyız. Neden, çünkü yerimiz var. Çok büyük diye getirilen haksız eleştiriler şimdi önemli bir avantaj olarak havalimanımızı öne çıkarıyor. Geçenlerde Londra'daki Heathrow Havalimanı'nın CEO'su havalimanında sosyal mesafe olmaz dedi. Neden, terminalinde yer yok çünkü. Sadece mesafe mi hayır, terminalin havalandırmasında da fark yaratıyoruz. Biz korona çıktığı günden bu yana terminalin içine en son teknoloji havalandırma sistemimizle yüzde 100 temiz hava veriyoruz. Ayrıca bizde her türlü pasaport, güvenlik kontrolü, bilet ve bavul işlemlerini yolcunun hiç kimseyle temas etmeden tamamen otomasyonla yapabilmesi mümkün. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, isterlerse havalimanında test yapılması için uygun yerimiz var. Bütün bunları kolaylıkla bir nefeste sayabiliyoruz. Ama emin olun bunlar birçok havalimanı için çok büyük yatırım demek. Uçuşlara yarın başlıyoruz densin, biz tüm standartlara 1 saatte geçeriz.







BANKALARIN PROJEYE İNANCI TAM



Uçuşların durması demek havalimanının gelirlerinin durması demek. Bu süreçte gelir yönetimi ve borç ödemelerini nasıl yapıyorsunuz?

Havalimanının finansmanında geri ödeme dönemindeyiz. Ancak şu an itibariyle mücbir sebep söz konusu. Bankalarla ödeme sürecini birlikte yönetiyoruz. 6 bankanın katıldığı bir finansman paketimiz söz konusu. Bankaların projeye inançları tam. Bu doğru bir proje. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Refinansman süreci devam ediyor. Elimizdeki kredinin faiz yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. Ana para yükümlülüklerini de sektörün biraz açılmasyla ilerleyen bir takvime bağlı olarak yerine getireceğiz.



ATATÜRK HAVALİMANI PİSTLERİNE ARTIK İHTİYAÇ YOK



Atatürk Havalimanı'nın pistleri yapılan salgın hastanesi nedeniyle bir süredir gündemde. Siz konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Salgın hastanesi yapımı nedeniyle gündeme gelen Atatürk Havalimanındaki pistlerle aynı yönde bizde iki pist var. Hiçbir şekilde Avrupa yakasının Atatürk Havalimanı'ndaki o iki piste ihtiyacı yok. Aynı yönde burada iki pist zaten var. Bir gün Atatürk Havalimanı'na dönülecek diye bir senaryo söz konusu değil. Dolayısıyla oradaki o iki piste gerek yok. Açıklama bu kadar basit.







TEPEDEN TIRNAĞA STERİLİZASYON, UZUN UÇUŞLAR İÇİN 3 MASKE



Aldığınız önlemleri anlatabilir misiniz, seyahatin yeni normalleri neler olacak?

Terminale sadece yolcuların girmesine izin verilecek. Yolcuların adres bilgileri alınarak gerektiğinde takibi yapılabilecek.

Bir hijyen ve sterilizasyon sistemi kurduk. Yolcular girerken ilaçlı paspaslara basarak ayakkabılarını temizleyecekler.

Eldiven, maske, sperlik şeklindeki koruyucu malzemelerini yolcular yanlarında getirecekler.

Hatta uzun uçuş yapacaklardan en az 3 maskeyi yanlarında taşımalarını isteyeceğiz.

İlk güvenlik noktasından itibaren bavullar dezenfekte edilecek.

Yolcuların eşyalarını bıraktıkları tüm tepsiler her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

İlk girişte yolcunun ateşi ölçülecek. Ateşi 37.4'ün üzerinde olanlar ve şüpheli durumu olanlar ilgili yerlere yönlendirilecek.

Terminalin içinde el dezenfektanları yerleştirdik.

Tüm check in ve pasaport kontrolü gibi işlemlerde sosyal mesafe çizgileri olacak. Aynı durum yürüyen merdivenler ve asansörler için de geçerli.



3. PİST YATIRIMINA HİÇ TEREDDÜTSÜZ DEVAM ETTİK



3. pisti 18 Haziran'da açacağınızı söylediniz. Operasyonlar durma noktasındayken bunu biraz ertelemeyi düşünmediniz mi?

Hayır, pistin yapımına hiç ara vermeden devam ettik. Patronlar bir an bile tereddüt etmeden devam dediler. Niye çünkü o piste bizim ihtiyacımız var. Krizin ilk günlerinde tüm hissedarlar aynı gün geldi, 'her şeyden vazgeçeriz 3. pistten vazgeçmeyiz' dediler. Ayrıca ikinci kuleyi de açıyoruz. Yeter ki talep gelsin biz çok daha iyi bir şekilde hazırız.

Sabah