11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pazartesi ve salı gününe dikkat! Uzmanlar endişeli...

Pazartesi ve salı gününe dikkat! Uzmanlar endişeli...

'deki vakalarında görülen düşüş eğilimi ile birlikte bugünden itibaren, normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının hemen ardından pazartesi ve salı günleri yaşanan yoğunluk bir sonraki haftanın vaka tablosunu artırıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
ABONE OL
PAZARTESİ VE SALI GÜNÜNE DİKKAT!

'deki vakalarında görülen düşüş eğilimi ile birlikte bugünden itibaren, normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor. Ayrıca, sokağa çıkma yasağından sonra, özellikle her pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunlukla birlikte, AVM, berber ve kuaförlerin açılacak olmasının, vaka tablosuna yansımaları dikkatle takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa, yeniden bazı tedbirler gündeme gelecek.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA