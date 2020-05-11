Pazartesi ve salı gününe dikkat! Uzmanlar endişeli...

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında görülen düşüş eğilimi ile birlikte bugünden itibaren, normalleşme adımlarının ilk aşaması başlıyor. Ayrıca, sokağa çıkma yasağından sonra, özellikle her pazartesi ve salı günü yaşanan yoğunlukla birlikte, AVM, berber ve kuaförlerin açılacak olmasının, vaka tablosuna yansımaları dikkatle takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanırsa, yeniden bazı tedbirler gündeme gelecek.