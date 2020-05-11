Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış! Korkutan rakamlar
Güney Kore'de 9 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı görüldü. Ülkede son 24 saatte 35 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 10 bin 909'a yükseldi. Bu, 9 Nisan'dan beri ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.
Güney Kore'de bugüne kadar Kovid-19'dan toplam 256 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 632 kişi iyileşti.
EĞLENCE MEKANLARIYLA BAĞLANTILI VAKA SAYISINDA ARTIŞ
Sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi geçen hafta pozitif çıkan 29 yaşındaki bir kişinin, ay başında başkent Seul'un Itaewon bölgesinde gittiği gece kulüpleri ve barlarla bağlantılı vaka sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.
TEST YAPTIRIN ÇAĞRISI
Yetkililer, 24 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Itaewon'daki gece kulüplerine giden kişilerden, herhangi bir semptom göstermeseler dahi diğer kişilerle temastan kaçınmaları ve en yakın merkezde Kovid-19 testi yaptırmaları çağrısında bulundu.
Ülkede son 24 saatte görülen vakalardan 6'sının yurt dışı kaynaklı, 29'nun ise bu eğlence mekanlarına giden kişilerle bağlantılı olduğu kaydedildi.
EĞLENCE MEKANLARI KAPATILDI
Başkent Seul'de, ay başında 5 gece kulübü ile bara giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine cumartesi günü kulüp ve bar gibi eğlence mekanlarının kapatılmasına karar verilmişti.
Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı, bu hastanın temas ettiği kişilerin izinin sürüldüğünü ve gelecek günlerde enfekte kişi sayısının artabileceğini söylemişti.
RAKAM ÇOK YÜKSEK
Hastanın, 1 Mayıs'ta gittiği gece kulüplerini yaklaşık 1500 kişinin ziyaret ettiği belirtilmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün basına yaptığı açıklamada, artan vakalar karşısında halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunarak, "Korkuya mahal yok. Eğer gardımızı düşürmezsek, salgın önleme ve karantina sistemimiz virüsün yayılmasını tamamen kontrol edebilir ve yönetebilir." demişti.
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