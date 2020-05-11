11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antalya’da dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor

'da, daha güzel görünmek için yaptırdığı 4 sonrasında alt dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen 3 çocuk annesi 'na (42), Prof. Dr. tarafından iki kez operasyon yapıldı. Uzunoğlu, doku naklinden sonra yemek yiyebildiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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DUDAĞINI KAYBETTİ! YAŞADIKLARI KORKUNÇ

'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi , gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geçen yıl şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

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