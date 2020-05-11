İstanbul’da eşini dövüp sosyal medyada paylaşan kocaya 21 yıl hapis istemi
Boşanma aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları kaydederek sosyal medya hesabında paylaşan Eray D. hakkında, toplam 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sancaktepe'de kendisinden boşanmak isteyen eski eşi R.S.'yi, boşanma sürecindeyken inşaat halindeki boş bir binaya götürerek darp eden ve bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Eray D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
EVLİ OLDUKLARI BELİRTİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Eray D. İle müşteki R.S.'nin suçun gerçekleştiği 20 Ocak 2020 tarihinde evli oldukları belirtildi. Boşanma aşamasında olan R.S. İle Eray D.'nin bu nedenle ayrı evlerde yaşadıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Eray D.'nin 22 Ocak tarihinde müşteki ile görüşmek istediğini beyanı ettiği ve müştekinin araması ile buluştukları kaydedildi.
DÖVÜP SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Şüpheli Eray D.'nin müştekiyi araçla Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'ne götürdüğü, burada araçtan indikleri, şüphelinin müştekiyi burada bulunan inşaat halindeki boş bir bina içerisine götürmek istediği, müştekinin gitmek istememesi üzerine darp ederek zorla götürdüğü belirtilen iddianamede, "İnşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği" belirtildi.
21 YIL 4 AY CEZA İSTENDİ
Şüphelinin eylemlerini kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen iddianamede, R.S.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte hafif yaralandığı belirtilerek, şüphelinin, "Basit yaralama", "Sesli, görüntülü ileti ile hakaret", "Eşe karşı kasten yaralama", "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "Tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
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