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Endonezya’da da petrol tankerinde yangın: Çok sayıda yaralı var

'da tersanedeki bir tankerinde art arda patlamalar meydana geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirdi. İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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PEŞ PEŞE PATLAMALAR! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir tankerinde art arda geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi.

Endonezya’da da petrol tankerinde yangın: Çok sayıda yaralı var ENDONEZYA’DA DA PETROL TANKERİNDE YANGIN: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

MAHSUR KALDILAR

Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide çıktı. Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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