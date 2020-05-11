Endonezya’da da petrol tankerinde yangın: Çok sayıda yaralı var
Endonezya'da tersanedeki bir petrol tankerinde art arda patlamalar meydana geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirdi. İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.
Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi.
MAHSUR KALDILAR
Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı. Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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