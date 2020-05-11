Endonezya’da da petrol tankerinde yangın: Çok sayıda yaralı var

Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi.

MAHSUR KALDILAR

Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı. Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.