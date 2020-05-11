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Anneler Günü'nü kutlamayan kocasını vurdu

’da, 28 yaşındaki Gizem A.'nın eşi Cengiz A.'yı, ’nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLAMAYAN KOCASINI VURDU

Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile 'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı.

İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi.

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