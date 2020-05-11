Eminönü ve Karaköy'de otoparklar doldu, dakikalarca beklediler
İstanbul'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından Eminönü ve Karaköy bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı. Bölgedeki otoparklar araçlarla dolarken, bölgeden otomobilleriyle geçmeye çalışanlar ise dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerine çıkması Eminönü bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu zaman zaman koronavirüs salgını öncesine yaklaştı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Unkapanı Köprüsü'nden Eminönü merkeze kadar yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu. Bu yol sürücüler tarafından dakikalarca süren bekleyeşin ardından geçilebildi. Yine aynı bölgede iskelelerinin karşısından, İstanbul Valiliği'ne dönüş yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.
GÜN BOYU SÜRDÜ
Karaköy, Tersane caddesinde de durum çok farklı değildi. Bölgede bulunan dükkanların açılması nedeniyle caddede gün boyu insan ve araç trafiği oluştu.
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