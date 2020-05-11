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Eminönü ve Karaköy'de otoparklar doldu, dakikalarca beklediler

'da iki günlük sokağa kısıtlamasının ardından ve bölgesindeki trafik yoğunluğu eski günleri aratmadı. Bölgedeki otoparklar araçlarla dolarken, bölgeden otomobilleriyle geçmeye çalışanlar ise dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! OTOPARKLAR DOLDU TAŞTI

'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerine çıkması bölgesinde insan ve araç trafiğinin artmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu zaman zaman salgını öncesine yaklaştı.

Eminönü ve Karaköy'de otoparklar doldu, dakikalarca beklediler EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DE OTOPARKLAR DOLDU, DAKİKALARCA BEKLEDİLER

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Unkapanı Köprüsü'nden Eminönü merkeze kadar yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu. Bu yol sürücüler tarafından dakikalarca süren bekleyeşin ardından geçilebildi. Yine aynı bölgede iskelelerinin karşısından, İstanbul Valiliği'ne dönüş yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.

GÜN BOYU SÜRDÜ

, Tersane caddesinde de durum çok farklı değildi. Bölgede bulunan dükkanların açılması nedeniyle caddede gün boyu insan ve araç trafiği oluştu.

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