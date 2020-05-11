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Ankara'da, kısıtlama sonrası semt pazarında tehlikeli yoğunluk

'nın ilçesinde kurulan bir semt pazarında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşandı. Pazarda alışveriş yapanların maske taktığı gözlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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GÖRÜNTÜLER BUGÜN ÇEKİLDİ! TEHLİKELİ KALABALIK

İçişleri Bakanlığı'nca tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 24 ilden 'da halk, haftanın ilk günü kurulan semt pazarlarına akın etti.

TEHLİKELİ KALABALIK

ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarına maske takıp gelenler, kalabalık oluşturdu. Alışverişe gelenler, ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alındı.

PAZARDA 3 METRE KURALI…

Pazarda; tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü.

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