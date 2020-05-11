Ankara'da, kısıtlama sonrası semt pazarında tehlikeli yoğunluk
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kurulan bir semt pazarında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşandı. Pazarda alışveriş yapanların maske taktığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 24 ilden Ankara'da halk, haftanın ilk günü kurulan semt pazarlarına akın etti.
TEHLİKELİ KALABALIK
Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarına maske takıp gelenler, kalabalık oluşturdu. Alışverişe gelenler, ellerine dezenfektan sıkıldıktan sonra içeri alındı.
PAZARDA 3 METRE KURALI…
Pazarda; tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü.
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