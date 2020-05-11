Erzurum’da 11 yaşındaki çocuk dereye düşüp boğuldu
Horasan ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Akçataş Mahallesi’nde dereye düşen 11 yaşındaki Doğan Polat'ın, iz takip ve kadavra köpekleriyle yapılan aramalar sonunda cansız bedeni bulundu.
İnekleri otlatmak için araziye çıkan Doğan Polat, eriyen kar suları ve yağmur nedeniyle suyu yükselen dereye düştü. Küçük çobanın suya düştüğünü gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma da Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gece yarısına kadar derede yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
TAŞLAR ARASINA SIKIŞMIŞ
Bu sabah, AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip ile kadavra köpekleriyle yeniden arama başlattı. Ekipler, akıntı nedeniyle bellerine halat bağlayarak derede yaptıkları aramada, Doğan Polat'ın cansız bedenini, suya düştüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta taşlar arasına sıkışmış halde buldu.
MORGA KALDIRILDI
Jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan küçük çobanın cenazesi, otopsi için Horasan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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