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Erzurum’da 11 yaşındaki çocuk dereye düşüp boğuldu

Horasan ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Akçataş Mahallesi’nde dereye düşen 'ın, iz takip ve kadavra köpekleriyle yapılan aramalar sonunda cansız bedeni bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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11 YAŞINDAYDI! ACI HABER GELDİ

İnekleri otlatmak için araziye çıkan , eriyen kar suları ve yağmur nedeniyle suyu yükselen dereye düştü. Küçük çobanın suya düştüğünü gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma da Afet ve () Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gece yarısına kadar derede yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

TAŞLAR ARASINA SIKIŞMIŞ

Bu sabah, AFAD ve jandarma ekipleri, iz takip ile kadavra köpekleriyle yeniden arama başlattı. Ekipler, akıntı nedeniyle bellerine halat bağlayarak derede yaptıkları aramada, 'ın cansız bedenini, suya düştüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta taşlar arasına sıkışmış halde buldu.

MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan küçük çobanın cenazesi, otopsi için Horasan Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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