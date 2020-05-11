Son dakika: İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı
Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.
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