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Son dakika: İzmir'de AVM'ye pompalı tüfekle saldırı

haberi... 'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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AVM'YE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.

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