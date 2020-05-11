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İzmir'de korkunç olay! 12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

Kiraz ilçesinde saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hasan T., babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca 14 yaşındaki ablası T.'yi sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020
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KORKUNÇ OLAY! 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK..

Hasan T., iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu.

SIRTINDA VURULDU

Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası T.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan Rabia T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz 'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık durumu ağır olan Rabia T., buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Tedaviye alınan Raiba T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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