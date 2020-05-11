İzmir'de korkunç olay! 12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu
Kiraz ilçesinde saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hasan T., babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca 14 yaşındaki ablası Rabia T.'yi sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Hasan T., iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu.
SIRTINDA VURULDU
Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası Rabia T.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan Rabia T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık durumu ağır olan Rabia T., buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Tedaviye alınan Raiba T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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