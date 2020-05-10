10 Mayıs 2020, Pazar
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Öngörümüz doğru çıkıyor...

Son dakika haberi... üyesi Prof. Dr. , "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesiyle bize geliyorlar" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve üyesi Prof. Dr. , yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle korktuğunu söyledi.

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