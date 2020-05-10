Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Öngörümüz doğru çıkıyor...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "'Koronavirüs korku sendromu oluşmaya başladı' diye söylemiştim. Gerçekten de bu öngörü doğru çıkıyor gibi. İnsanlar, hasta olmaktan asla kurtulamayacağı düşüncesiyle bize geliyorlar" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaptığı açıklamada, insanların koronavirüs nedeniyle korktuğunu söyledi.
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