Nusaybin'de görevden el çektirilen polis memuruna soruşturma açıldı! Mardin Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye gezerken kendilerine taş atan bir grubu dağıtmak üzere araçtan inerek havaya ateş açan polis memuru hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Polis memurunun hukuka uygunsuz şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açtığı için görevden el çektirildiği öğrenildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Nisan 2020 Pazar günü Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması esnasında ilçeye bağlı Fırat Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekibine bir grup tarafından taş atılması olayıyla ilgili olarak şöyle denildi:

"Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saiki ile havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir."

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "24 Nisan Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memur taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak; söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir."

Sema ALİM DALGIÇ / SABAH