3 Bakanlık devreye girmişti! Çayda aranan hasat formülü bulundu!
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için yol haritası belirlendi. Büyükşehirlerden memleketlerine dönmek isteyen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması engeline takılan sayıları 100 bini aşkın kişi içerisinde önceki yıllarda çay hasadını kendileri yapan 10 bin dolayında üreticiye karantina uygulamalı memleketlerine giriş izni verilecek, oluşturulacak işçi havuzu ile çay hasadı gerçekleştirilecek. Çay hasadı için belirlenen yol haritası ile 2020 yılı yaş çay taban fiyatı yarın Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındıktan sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.
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