10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 3 Bakanlık devreye girmişti! Çayda aranan hasat formülü bulundu!

3 Bakanlık devreye girmişti! Çayda aranan hasat formülü bulundu!

Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak için yol haritası belirlendi. Büyükşehirlerden memleketlerine dönmek isteyen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması engeline takılan sayıları 100 bini aşkın kişi içerisinde önceki yıllarda çay hasadını kendileri yapan 10 bin dolayında üreticiye karantina uygulamalı memleketlerine giriş izni verilecek, oluşturulacak işçi havuzu ile çay hasadı gerçekleştirilecek. Çay hasadı için belirlenen yol haritası ile 2020 yılı yaş çay taban fiyatı yarın Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındıktan sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
ÇAYDA ARANAN HASAT FORMÜLÜ BULUNDU!

'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile için işçi arayışı başladı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA