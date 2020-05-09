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İzmir’de köpeği yakan ve görüntülerini paylaşan şahıs baskınla yakalandı

'de köpeği yaktığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve "Yakınca böyle oluyormuş demek ki” notunu düşen M.Ç. isimli şahıs, polis tarafından yapılan baskınla yakalandı. M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ! İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'te bir kişinin hesabından köpeği yaktığı görüntüleri paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BASKINLA YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç., evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

"KÖPEK ÖLÜYDÜ, İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.

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