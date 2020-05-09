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Ankara'da kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza

’da, gelen ihbar üzerine oynatılan dernek bürosuna polis tarafından düzenlenen baskında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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KUMAR BASKINI! CEZAYI YEDİLER

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Caddesi'nde bir dernek bürosunda oynatıldığı bilgisine ulaştı.

37 KİŞYE SUÇÜSTÜ

Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde 37 kişiyi suçüstü yakaladı.

PARA KESİLDİ

Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti.

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