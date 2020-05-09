Ankara'da kumar baskını; 37 kişiye 113 bin lira ceza
Ankara’da, gelen ihbar üzerine kumar oynatılan dernek bürosuna polis tarafından düzenlenen baskında, içeride bulunan 37 kişiye 113 bin 400 TL para cezası kesildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir dernek bürosunda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
37 KİŞYE SUÇÜSTÜ
Belirlenen adrese gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, biri 65 yaşın üstünde 37 kişiyi suçüstü yakaladı.
PARA KESİLDİ
Polis ekipleri, 37 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmekten 113 bin 400 TL para cezası kesti.
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