09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Türkiye'de normalleşme başlıyor! 51 ilde restoran ve kafelere izin sinyali

salgınıyla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten 'de pazartesi gününden itibaren adım adım bazı kısıtlamalar kalkarak normalleşme süreci başlatılacak. Bu kapsamda, daha az vaka görülen büyükşehirler dışındaki 51 ilde restoran ve kafelerin belli kriterler ile açılması üzerinde çalışma yapıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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RESTORAN VE KAFELERE İZİN SİNYALİ

, 30 büyükşehir dışındaki 51 ilde salgının durumuna göre il pandemi kurullarının belli kriterler çerçevesinde lokanta, gibi gıda satış yerlerini açılmasına izin vermesi önerisi götürdü.

Bu öneri ve hükümet tarafından ele alınacak. Başkan , normalleşme sürece kapsamında çay için konulan kısıtlamaların da Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

Kulislerde Bakanlar Kurulu toplantısından sonra belli kriterlere uyularak çay hasadı için geçişlere izin verilebileceği konuşuluyor. 'dan gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi seçenekler de masada.

Sayıları 140'ı bulan hayvan pazarlarının da belli kriterlerin yerine getirilmesiyle açılması gündemde.

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