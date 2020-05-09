Türkiye'de normalleşme başlıyor! 51 ilde restoran ve kafelere izin sinyali
Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'de pazartesi gününden itibaren adım adım bazı kısıtlamalar kalkarak normalleşme süreci başlatılacak. Bu kapsamda, daha az vaka görülen büyükşehirler dışındaki 51 ilde restoran ve kafelerin belli kriterler ile açılması üzerinde çalışma yapıldı.
Tarım Bakanlığı, 30 büyükşehir dışındaki 51 ilde salgının durumuna göre il pandemi kurullarının belli kriterler çerçevesinde lokanta, kafe gibi gıda satış yerlerini açılmasına izin vermesi önerisi götürdü.
Bu öneri Bilim Kurulu ve hükümet tarafından ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürece kapsamında çay için konulan kısıtlamaların da Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.
Kulislerde Bakanlar Kurulu toplantısından sonra belli kriterlere uyularak çay hasadı için geçişlere izin verilebileceği konuşuluyor. İstanbul'dan gideceklerin bölgedeki evlerinde 14 gün karantinada kalması, gitmeden koronavirüs taşıyıp taşımadıkları yönünde test yapılması gibi seçenekler de masada.
Sayıları 140'ı bulan hayvan pazarlarının da belli kriterlerin yerine getirilmesiyle açılması gündemde.
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