09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Eskişehir'de bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberine göre 'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ahiler Mahallesi, (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantina altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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ESKİŞEHİR'DE BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Sivrihisar'a bağlı Ahiler Mahallesi korona virüs salgını sebebiyle ilçe Hıfzısıha Kurulunun 07/05/2020 tarih ve 32 sayılı kararı gereğince 14 gün süre ile giriş çıkışlara kapatıldı. Mahallede 60 hane bulunurken, burada yaşayan yaklaşık 170 kişi 14 gün ilçeden çıkamayacak.

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